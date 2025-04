Inter-Roma, episodio rigore: “Negate immagini extra”

“Abbiamo chiesto più immagini dell’episodio-rigore nel contatto N’Dicka-Bisseck e non ci sono state date ” – queste le dichiarazioni della conduttrice Giorgia Rossi , dopo la partita Inter-Roma. La giornalista di DAZN ha analizzato l’episodio del contatto dubbio tra N’Dicka e Bisseck in area dei giallorossi, ma ha anche rivelato la negazione

You may also like