Sandro Sabatini , noto giornalista, ha analizzato sui propri canali social la scelta dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu dopo l’addio di Inzaghi , diretto in Arabia sulla panchina dell’ Al-Hilal . Sabatini, non solo ha elogiato la scelta di Cristian Chivu come sostituto. Il commentatore si è spinto oltre, addirittura paragonando

You may also like