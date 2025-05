Mino Taveri ai microfoni di Sport Mediaset è intervenuto in diretta per analizzare la partita leggendaria dell’Inter contro il Barcellona. Al termine dello spettacolare doppio confronto contro i blaugrana, l’Inter di Inzaghi ha staccato il biglietto per la finale di Champions League a Monaco di Baviera. Ecco le analisi dell’opinionista

You may also like