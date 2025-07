Strategia di mercato in uscita

La Juventus lavora per sbloccare il mercato. Le discussioni online, anche su social come X, evidenziano cinque nomi in uscita: Samuel Mbangula, Dusan Vlahovic, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Timothy Weah. Damien Comolli, guida del progetto bianconero, punta a generare risorse per nuovi acquisti. Mbangula

Continua a leggere su ultimejuve.it