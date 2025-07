La Juventus continua a monitorare Léo Ortiz, difensore del Flamengo, per rafforzare il reparto arretrato dopo l’infortunio di Bremer. Il centrale brasiliano, 27 anni, è apprezzato per la sua solidità, visione di gioco e capacità di impostare l’azione. Con il passaporto italiano, Ortiz rappresenta un’opzione strategica per il mercato di

You may also like