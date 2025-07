La Juventus punta a rinforzare il centrocampo e Sandro Tonali è il nome in cima alla lista dei desideri. Il talento italiano, classe 2000, milita nel Newcastle United, dove si è affermato come un giocatore completo. La sua visione di gioco e l’intensità in fase difensiva lo rendono ideale per

Continua a leggere su ultimejuve.it