Igor Tudor sta dando nuova linfa alla Juventus, e Arrigo Sacchi, leggenda del calcio, non può fare a meno di notarlo. Al Mondiale per Club 2025, i bianconeri mostrano segnali di crescita, con un gioco più solido e un approccio che convince. Il tecnico croato, come

Mondiale per club, tabellone completo per gli ottavi di finale