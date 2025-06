Termina 2-5 l’ultimo match del girone tra Juventus e Manchester City. Bianconeri travolti dagli uomini di Guardiola che hanno troppa qualità. Juventus in difficoltà e mai in grado di controllare il gioco. Le certezze delle vittorie contro Al Ain e Casablaca ora vacillao. Le pagelle:

