La Juventus pianifica una rivoluzione offensiva per la stagione 2025-26, con Dusan Vlahovic come fulcro del progetto. Secondo Tuttosport, il serbo, nonostante le critiche, convince per i 18 gol stagionali e resta la priorità di Thiago Motta. Tuttavia, il club cerca un partner d’attacco per esaltarne le qualità. Rasmus Hojlund,

Continua a leggere su ultimejuve.it