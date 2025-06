Juventus-Manchester City: una sfida fondamentale

La Juventus affronta il Manchester City in un match decisivo per il primo posto nel girone G del Mondiale per Club 2025, in programma questa sera alle 21:00 al Camping Stadium di Orlando. Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi, ma i bianconeri vantano

Continua a leggere su ultimejuve.it