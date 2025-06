La Juventus punta tutto su Viktor Gyokeres per rivoluzionare l’attacco dei bianconeri. Il centravanti svedese dello Sporting CP, autore di 43 gol in 50 partite nella stagione 2024-25, è il sogno di Damien Comolli. Il dg juventino ha già avviato contatti con l’entourage

