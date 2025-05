Secondo quanto riportato da Fabbrizio Romano: “Francisco Conceição non verrà riscattato dalla Juventus al 99%, poiché i 30M€ richiesti sono considerati troppo onerosi; il club preferisce destinare quella cifra all’acquisto di un attaccante, che rappresenta la priorità assoluta per la prossima stagione.” L’attaccante portoghese sembra quindi sempre

You may also like