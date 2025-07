Juventus Next Gen: Giovanni Daffara in prestito all’Avellino

La Juventus Next Gen saluta temporaneamente Giovanni Daffara, portiere classe 2004, che si trasferisce in prestito all’Avellino per la stagione 2025/2026. L’accordo, come annunciato dal sito ufficiale della Juventus, include un diritto di opzione e contro-opzione a favore dei bianconeri, permettendo al

