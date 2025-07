Dean Huijsen, giovane difensore olandese, affronta la Juventus con il Real Madrid al Mondiale per Club, deciso a dimostrare il suo valore. «Conosco tutti alla Juve, ma oggi voglio batterla», ha dichiarato a DAZN, mostrando determinazione. La sua cessione al Bournemouth per 15,2 milioni di euro, con una plusvalenza di

You may also like