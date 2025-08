Il Napoli accelera per Fabio Miretti. La Juventus non molla sulla valutazione, come riportato da AreaNapoli.it su MSN. Gli azzurri sono guidati da Giovanni Manna. Hanno offerto 10-11 milioni di euro, più bonus per il centrocampista classe 2003, considerato da Antonio Conte l’elemento ideale per completare la mediana nel suo 4-2-3-1.

