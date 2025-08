Juventus, Douglas Luiz verso il Nottingham Forest: accordo vicino, ma si tratta sulla formula

Il futuro di Douglas Luiz sembra sempre più lontano dalla Juventus, con il Nottingham Forest che accelera per riportarlo in Premier League, come riportato da Nicolò Schira su *Tuttosport*. Il club inglese, guidato dal ds Edu

Continua a leggere su ultimejuve.it