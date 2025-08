La Juventus , sotto la guida del tecnico Igor Tudor, sta lavorando duramente e in modo incessante alla Continassa per affrontare la stagione 2025-2026. Le immagini dell’allenamento del 31 luglio 2025, pubblicate sul sito ufficiale, mostrano un gruppo concentrato su esercitazioni tattiche e fisiche. Tudor, con il suo stile

You may also like