Juventus, Arthur verso l’addio: Betis e Girona in corsa, si attendono offerte concrete

Arthur Melo resta un esubero per la Juventus, con due club spagnoli pronti a contenderselo, come riportato da *Calciomercato.com*. Il centrocampista brasiliano, escluso dai piani di Igor Tudor, è stato convocato per il ritiro in Germania, ma

Continua a leggere su ultimejuve.it