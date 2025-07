Il Torino si prepara a un cambiamento tra i pali con l’addio di Vanja Milinković-Savić, diretto al Napoli. Franco Israel, portiere uruguaiano di 25 anni, è il principale candidato per sostituirlo, secondo A Bola. Israel, ex Juventus Under 23, conosce il calcio italiano e ha maturato esperienza con lo Sporting

