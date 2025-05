Una vetrina globale

Mentre la Juventus affronta il rush finale per la Champions League, l’attenzione si sposta verso il Club World Cup 2025, in programma a giugno negli Stati Uniti. Con la sfida contro Al Ain già fissata per questa estate, il torneo rappresenta un’occasione per brillare sul palcoscenico mondiale.

Continua a leggere su ultimejuve.it