Ristrutturare un condominio

La ristrutturazione di un condominio è uno degli argomenti più spinosi dibattuti nelle assemblee condominiali. Un’operazione del genere richiede l’attenzione di tutti e soprattutto necessita di spese e costi spesso onerosi per le famiglie.

Normalmente la manutenzione di un condominio richiama spese di gestione usuali già pattuite e stabilite negli ordini del giorno delle assemblee precedenti e regolarmente svolte in passato. Interessano principalmente la pulizia della parte interna, quali aree comuni, come scale, ascensori ed eventuale cura del giardino se presente. Possono verificarsi eventi come per esempio la sostituzione delle lampadine delle scale, dell’ingresso e negli ascensori. Dopo un determinato periodo, sopraggiunge la temuta ristrutturazione del condominio. In questo caso, si tratta di un’operazione extra condominiale e deve essere approvata dalla maggioranza dei condomini per quanto riguarda le operazioni da fare e i costi necessari da impiegare.

Gli edifici, essendo esposti alle intemperie atmosferiche, è normale che dopo un lungo periodo abbiano bisogno di essere ristrutturati. Vediamo quali sono i casi in cui è richiesta quest’operazione. Nonostante sia un procedimento che mette in allarme i condomini, la ristrutturazione è sicuramente necessaria per garantire la sicurezza delle famiglie.

Può capitare che un evento non previsto può rendere necessaria la ristrutturazione del condominio, come per esempio, nel caso in cui si verifica un terremoto che porti danni alla struttura. Oppure un’alluvione o come può accadere, il collasso del sistema idraulico. Succede che si rompa un tubo in una qualunque parte della struttura del condominio che rechi danni all’edificio, per rendersi necessaria l’operazione extra non prevista della ristrutturazione. Eventi come quelli citati non sono frequenti e quindi non ordinari, per questo quando si verificano, mettono in allarme le famiglie, perché sanno che dovranno affrontare costi e spese fuori dalla vita quotidiana.

Lavori obbligatori e urgenti nella ristrutturazione del condominio

Mettere d’accordo i condomini appare come un’impresa impossibile, eppure è bene che questi cerchino al più presto la soluzione e siano in grado di trovare un punto d’incontro in tempi ristretti. Ci sono situazioni che talvolta richiedono un intervento obbligatorio e anche urgente, che riguarda la stabilità del condominio. Un esempio che spesso l’Impresa Edile Edilroma fa’ è quello dei balconi e dei cornicioni, quando è evidente un deterioramento importante, è necessario agire in fretta per evitare situazioni più serie e gravi come il crollo di materiale, che potrebbe ferire un passante o anche un abitante dello stabile. Sono situazioni gravi da evitare, affinché non insorgano situazioni più gravose con relativi ulteriori costi da sostenere.

Responsabilità civile su condomini e amministratore

Tali eventi gravi possono far insorgere gravi conseguenze di responsabilità civile dei condomini e dell’amministratore di condominio. Se si verifica un incidente ai danni di una persona a causa della negligenza riguardante alcuni lavori obbligatori e urgenti non eseguiti, si può andare incontro a conseguenze legali importanti.

Il suggerimento principale rimane quello di individuare una soluzione ideale che possa andare bene per tutti. Ciò significa cercare di ottenere diversi preventivi e magari stabilire pagamenti rateali sostenibili per tutti i condomini del condominio. Inoltre un aspetto da non sottovalutare è la valorizzazione dell’immobile stesso. Un condomino è comunque un proprietario di un appartamento; la ristrutturazione del condominio serve anche per dare maggior valore alla struttura nel momento in cui fosse necessaria un’operazione di vendita e acquisto.