Duello di mercato

Juventus e Roma si sfidano senza tregua. Le voci di mercato, come riportano i vari post online, accendono l’interesse per tre difensori: Leo Ortiz, Jhon Lucumi, e Wesley. Damien Comolli, architetto del progetto bianconero, cerca nuovi rinforzi per blindare la retroguardia. La base bianconera è in fermento,

Continua a leggere su ultimejuve.it