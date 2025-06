Kolo Muani: tra presente e futuro

Randal Kolo Muani illumina il presente della Juventus e sogna un futuro in bianconero. L’attaccante francese, arrivato a gennaio in prestito dal Paris Saint-Germain, ha conquistato Torino con 8 gol e un assist in 16 partite di Serie A, decisive per la qualificazione in

Continua a leggere su ultimejuve.it