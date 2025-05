La Juventus è in piena emergenza infortuni, con Andrea Cambiaso, Dusan Vlahović, Teun Koopmeiners e Douglas Luiz fuori gioco. La situazione infermeria in vista della Lazio è molto grave. Cambiaso, elongazione muscolare, sarà rivalutato tra 10 giorni; Vlahović, sovraccarico muscolare, è fermo da 10; Koopmeiners, infiammazione

You may also like