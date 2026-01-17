Juventus, le formazioni ufficiali di Cagliari: Yildiz titolare

2
Cagliari (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Zé Pedro;, Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; S. Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.
Yildiz titolare
Yildiz parte ancora titolare contro il Cagliari nella sfida della Unipol Domus. Thuram fuori dall’undici titolare, Yildiz in campo dal primo.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Zé Pedro;, Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; S. Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.
Continua a leggere su ultimejuve.it