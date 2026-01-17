LOGIN
sabato, Gennaio 17, 2026
Calcio

Juventus, le formazioni ufficiali di Cagliari: Yildiz titolare

by admin
Galt Media

Yildiz titolare

Yildiz parte ancora titolare contro il Cagliari nella sfida della Unipol Domus. Thuram fuori dall’undici titolare, Yildiz in campo dal primo.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Zé Pedro;, Palestra, Adopo, Mazzitelli, Gaetano, Obert; S. Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

Juventus ​(4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

Continua a leggere su ultimejuve.it

