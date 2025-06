Dusan Vlahovic sembra destinato a lasciare la Juventus. Con il contratto in scadenza nel 2026, il club bianconero non intende rischiare di perderlo a parametro zero. Secondo Tuttosport , la società valuta offerte, ma nessuna raggiunge i 40 milioni richiesti. Il Fenerbahce ha proposto 30 milioni, cifra

You may also like