Rivoluzione in attacco

L’agente Vincenzo Morabito, intervenuto a Radio CRC, ha delineato la strada per una Juventus da Scudetto: cedere i giocatori in esubero e puntare su colpi come Jadon Sancho e Darwin Nunez. La dirigenza di Damien Comolli è al lavoro per sfoltire la rosa, con Dusan Vlahović al

Continua a leggere su ultimejuve.it