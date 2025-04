Tudor in vista Parma

Igor Tudor, alla vigilia di Parma-Juventus, analizza la settimana di lavoro. “Abbiamo sfruttato ogni giorno”, dice in conferenza. La squadra si allena su più fronti, ma le assenze pesano: Gatti e Mbangula out, Koopmeiners a rischio per un problema al tendine, Yildiz in dubbio. Tudor non

Continua a leggere su ultimejuve.it