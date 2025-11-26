LOGIN
mercoledì, Novembre 26, 2025
Juventus: playoff a portata
Calcio

Juventus: playoff a portata

by Michele Cucchi
Michele Cucchi
Visita BoBet

Juve, playoff a portata

Dopo il 2-3 di Bodø la Juventus è a 7 punti (22ª, diff. reti 0). Nella scorsa edizione con 11 punti si passava ai playoff – quest’anno la soglia sarà simile o leggermente più bassa.
Calendario residuo

10 dic: Juventus-Pafos (casa) → vittoria quasi obbligatoria

21

Continua a leggere su ultimejuve.it

