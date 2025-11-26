Juventus: playoff a portata

2
Dopo il 2-3 di Bodø la Juventus è a 7 punti (22ª, diff. reti 0). Nella scorsa edizione con 11 punti si passava ai playoff – quest’anno la soglia sarà simile o leggermente più bassa.
Juve, playoff a portata
Dopo il 2-3 di Bodø la Juventus è a 7 punti (22ª, diff. reti 0). Nella scorsa edizione con 11 punti si passava ai playoff – quest’anno la soglia sarà simile o leggermente più bassa.
Calendario residuo
10 dic: Juventus-Pafos (casa) → vittoria quasi obbligatoria
21
Continua a leggere su ultimejuve.it