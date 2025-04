La Juventus stecca i primi 45 minuti contro il Parma, chiudendo sullo 1-0. I bianconeri, orfani di Koopmeiners e con Yildiz in panchina per un trauma contusivo, faticano a creare. Vlahović, servito poco, spreca un’occasione su cross di Kalulu al 19’. Il Parma, compatto e aggressivo,

