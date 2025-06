“Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi a rimanere” ha dichiarato il centrocampista francese Adrien Rabiot alla Gazzetta dello Sport, lamentando una presunta mancanza di ambizione della Juventus. Queste parole arrivano in merito alla possibilità di un trasferimento al Milan, alla corte di Massimiliano Allegri.

You may also like