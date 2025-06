Un doppio addio per nuovi investimenti

La Juventus, impegnata nel Mondiale per Club 2025, è pronta a sfoltire la rosa per finanziare il mercato estivo. Timothy Weah e Samuel Mbangula sono vicini a lasciare Torino, con il Nottingham Forest in pole per assicurarsi i due esterni in un’operazione congiunta. Secondo

Continua a leggere su ultimejuve.it