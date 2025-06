Attraverso la diretta Twitch di FcInter1908, sorgono nuove informazioni relative alla campagna abbonamenti dell’ Inter per la stagione 2025/26. Secondo le ultime notizie è previsto un aumento in tutti i settori di San Siro che tuttavia sarà inferiore a ciò che era stato detto nelle settimane e nei mesi passati.

