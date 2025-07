La Juventus spinge per il giocatore Jadon Sancho, esterno del Manchester United, per rinforzare ancora di più l’attacco. Sky Sport riferisce che i bianconeri hanno intensificato i contatti, ma la trattativa resta in stand-by: serve almeno un’uscita, con Timothy Weah nel mirino del Marsiglia. La Juve valuta Weah tra 20

You may also like