La Juventus intensifica la caccia a Morten Hjulmand, centrocampista danese dello Sporting Lisbona, per potenziare la mediana in vista della stagione 2025-2026. Il giocatore, classe 1999, conosce bene la Serie A grazie al suo passato al Lecce, dove ha dimostrato solidità e visione di gioco. I bianconeri vedono in lui

Juventus, Audero in pole per il ruolo di vice Di Gregorio, Perin