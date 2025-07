Il Milan insiste, ma la trattativa è complessa

Il Milan continua a monitorare Dusan Vlahovic come obiettivo primario per l’attacco, ma la strada per portare il serbo a Milano è in salita. Le indiscrezioni di mercato, riportate da fonti vicine al club, confermano un interesse concreto dei rossoneri, con contatti

Continua a leggere su ultimejuve.it