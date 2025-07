Un eroe atteso

Torino trattiene il fiato: Jonathan David, come un fulmine, è pronto a illuminare la Juventus. Il canadese, arrivato a parametro zero dopo una carriera di gol, come sussurrano i post su X, è atterrato oggi per le visite mediche, segnando l’inizio di una nuova era. Damien Comolli

Continua a leggere su ultimejuve.it