Juventus, Tudor pianifica il futuro: due frecce per le fasce: Dodo e Ndoye

Igor Tudor, confermato alla guida della Juventus oltre il Mondiale per Club 2025, prepara una rivoluzione sulle corsie esterne. Secondo Calciomercato.it, il tecnico croato ha dato il via libera a un doppio colpo in Serie A per

Continua a leggere su ultimejuve.it