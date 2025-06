Juventus travolge il Wydad: Yildiz brilla, Tudor esalta il gruppo La Juventus domina il Wydad Casablanca con un netto 4-1 al Lincoln Financial Field di Filadelfia, ipotecando gli ottavi del Mondiale per Club. Kenan Yildiz incanta il pubblico: propizia l’autogol di Boutouil al 6’, segna una doppietta (16’ e 69’)

You may also like