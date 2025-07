Dusan Vlahović blocca il mercato della Juventus con una richiesta shock: 10 milioni di euro di buonuscita per lasciare il club. L’attaccante serbo, pilastro dell’attacco bianconero, ferma ogni trattativa in uscita. La società non cede alle sue pretese, generando un’impasse che ostacola nuovi acquisti. Vlahović, con un ingaggio già alto,

