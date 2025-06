Dusan Vlahovic, stella della Juventus, potrebbe lasciare Torino per il Milan. Secondo il Corriere della Sera, l’attaccante serbo desidera vestire la maglia rossonera, attratto dalla possibilità di ritrovare Massimiliano Allegri, ora tecnico del Milan. Il contratto di Vlahovic, in scadenza nel 2026, rappresenta un problema

