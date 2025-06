Vlahovic e un futuro incerto

Dusan Vlahovic rinuncia al riposo per prepararsi al Mondiale per Club, ma la sua situazione con la Juventus resta intricata. L’attaccante serbo, con un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio di 12 milioni netti, rappresenta un nodo cruciale per il club. Damien Comolli,

Continua a leggere su ultimejuve.it