La Juventus affronta un momento cruciale per il futuro di Dusan Vlahovic, con il Fenerbahçe che torna alla carica per il centravanti serbo. Secondo voci dalla Turchia, il club di Istanbul, guidato da José Mourinho, ha riaperto i negoziati dopo un primo rifiuto del giocatore. Vlahovic, fuori dai piani di

You may also like