Wesley sempre più vicino

La Juventus accelera per Wesley França, promettente terzino destro classe 2003 del Flamengo, considerato un obiettivo chiave per rinforzare la fascia in vista della stagione 2025-26. Secondo Tuttosport, il ds Damien Comolli ha dato il via libera al colpo dopo aver valutato le prestazioni del brasiliano

