La porta della Juve cambia custode? Bianconeri su Vicario per sostituire Di Gregorio

La Juventus valuta un cambiamento importante per le prossime stagioni, per quanto riguarda il portiere. La dirigenza bianconera sta analizzando diverse soluzioni per sostituire Di Gregorio e Perin, due giocatori che sembrano destinati a lasciare Torino nel prossimo mercato. Il club ha avviato un primo contatto con il Tottenham per discutere la posizione di Vicario, ex protagonista in Serie A con l’Empoli.

Vicario per sostituire Di Gregorio?

La situazione della porta juventina appare in costante evoluzione. Di Gregorio si avvicina all’addio, dopo una stagione che lo ha visto protagonista di diversi errori tra i pali. Il portiere, prelevato dal Monza nel 2024-2025, è stato diretto responsabile di diverse sconfitte della Juve, alcune delle quali hanno portato all’eliminazione dalla massima competizione europea. Le quote relative alle scommesse sulle partite di Champions League davano i bianconeri tra i favoriti per il passaggio agli ottavi di finale, ma le prestazioni di Di Gregorio hanno vanificato l’obiettivo. E le “papere” contro l’Inter e il Como non hanno fatto altro che confermare quanto segue: al momento, Di Gregorio non è all’altezza della porta bianconera.

La Juventus, dunque, ha avviato una seria riflessione tecnica sul nuovo numero uno. La dirigenza ha individuato in Guglielmo Vicario uno dei profili più interessanti: il portiere ha maturato una grande esperienza nel campionato italiano con l’Empoli, prima di trasferirsi al Tottenham nel 2023. L’esperienza in Premier League ha aumentato la visibilità internazionale del giocatore, ma la stagione della squadra londinese non ha soddisfatto le aspettative.

Il Tottenham attraversa una fase complicata in Premier League, essendo ad un passo dalla zona retrocessione. Questa situazione, ovviamente, influisce anche sulle riflessioni che alcuni giocatori della rosa stanno facendo in vista del proprio futuro. Guglielmo Vicario è tra questi: il portiere sente la necessità di mettersi in gioco in un ambiente con ambizioni più alte, e gradirebbe il ritorno in Serie A, stavolta con la maglia della Juventus.

Vicario vuole la Juventus

Il Tottenham stabilisce, da parte sua, delle condizioni economiche precise per la cessione di Vicario. Nello specifico, La società inglese chiede circa 20 milioni di euro per il cartellino del portiere. La cifra appare sostenibile per la Juventus, anche perché la cessione di Michele Di Gregorio porterà risorse economiche fresche. Anche la richiesta di ingaggio non rappresenta un ostacolo: Vicario chiede uno stipendio di circa 2,6 milioni di euro all’anno, ovvero una cifra compatibile con la struttura salariale del club torinese.

L’arrivo di Vicario a Torino, però, non è da dare per scontato, perché anche l’Inter e la Roma seguono con attenzione la situazione del portiere. I nerazzurri valutano il profilo di Vicario come una soluzione ottima per sostituire Sommer, e rappresentano dunque la minaccia principale per i bianconeri. Per questo motivo, la Juve monitora anche altri profili di primo piano, come Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta classe 2000. Carnesecchi ha mostrato una crescita costante nelle ultime stagioni, e rappresenta uno dei portieri italiani più promettenti. L’Atalanta, però, è una bottega cara e valuta il cartellino del giocatore circa 35 milioni di euro: una cifra che la Juve difficilmente spenderà per coprire il ruolo.