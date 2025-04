Milan, Sala torna a parlare del nuovo stadio: ecco cosa trapela

Milan, Sala torna sulla questione nuovo stadio

Durante il Forum organizzato da Repubblica a Milano, Beppe Sala ha affrontato il delicato tema del nuovo stadio. Secondo il sindaco, se non si troverà una soluzione concreta per la costruzione del nuovo stadio nell’area attuale di San Siro, il rischio concreto è che Milan e Inter decidano di separarsi definitivamente, optando per progetti indipendenti.

Il Milan ha già investito una cifra considerevole per l’acquisizione di un’area a San Donato Milanese, rendendo sempre più probabile un trasferimento in quella zona per costruire un impianto tutto suo. L’Inter, dal canto suo, potrebbe seguire un percorso simile scegliendo Rozzano come sede del proprio stadio. Questo scenario lascerebbe il Comune di Milano con uno stadio di San Siro inutilizzato per il calcio professionistico, costringendo l’amministrazione a trovare nuovi modi per valorizzare la struttura ed evitare problemi di natura economica, in particolare con la Corte dei Conti.

Sala ha dichiarato che, in assenza di calcio, San Siro potrebbe essere riconvertito in una sede per eventi e concerti su larga scala. Tuttavia, questo rappresenterebbe un peggioramento per i residenti della zona, abituati ad avere un calendario di eventi più compatibile con la vita del quartiere.

Nonostante tutto, il progetto di un nuovo stadio nell’area di San Siro non è stato ancora abbandonato. Il Sindaco ha espresso un cauto ottimismo, pur ammettendo che ci saranno ostacoli e ricorsi da affrontare. La scadenza, però, è chiara: se entro ottobre non si troverà una soluzione definitiva, sarà molto difficile portare avanti il progetto in quella zona.

Sala ha inoltre totalmente escluso che l’Inter possa acquistare da sola l’attuale stadio di San Siro, sgombrando il campo da ipotesi circolate nelle ultime settimane. La situazione, dunque, resta aperta e in continua evoluzione. L’unica certezza è che il rischio di perdere uno degli stadi più iconici del calcio italiano è oggi più concreto che mai.

L’articolo Milan, Sala torna a parlare del nuovo stadio: ecco cosa trapela proviene da Daily Milan.

Continua a leggere su www.dailymilan.it