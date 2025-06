Verso Monterrey-Inter, vedremo la prima formazione messa in campo da Cristian Chivu. L’esordio al Mondiale per club sancirà l’inizio ufficiale dell’era del nuovo allenatore dell’Inter sul campo. I nerazzurri, in questa tournée estiva negli Stati Uniti, sono chiamati a rifarsi dalla stagione senza titoli passata e dalla batosta in Champions

Continua a leggere su InterNews08