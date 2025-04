Nuovo stadio, Sala si esprime sul caso San Donato

Sospeso il progetto per la realizzazione del nuovo stadio del Milan nell’area San Francesco a San Donato. A comunicarlo è stato il Comune di San Donato nella giornata di giovedì, precisando che l’iter burocratico legato all’Accordo di Programma è stato bloccato per decisione congiunta tra l’amministrazione comunale e il club rossonero.

