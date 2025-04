Nicolò Savona, terzino della Juventus, attira l’attenzione di Bayer Leverkusen e Bournemouth. Tuttosport rivela l’interesse per il 21enne, esploso nel 3-4-2-1 di Tudor. Contro il Lecce, spinge e difende con personalità, conquistando i tifosi. La Juve non vuole cederlo: cresciuto nel vivaio, rappresenta il futuro.

