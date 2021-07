Tifoso spagnolo si infiltra alla festa degli Azzurri. Verratti lo gela così (Video)

Roma, 7 lug – Curiosa scena alla fine di Italia-Spagna. Un uomo in tuta nera corre verso il centro del campo dove gli Azzurri stavano festeggiando la vittoria. E’ un tifoso spagnolo che è riuscito a eludere i controlli e incredibilmente, non si capisce bene perché, si unisce ai calciatori italiani che cantano. Marco Verratti però si accorge dell’intruso alle sue spalle, si gira verso di lui e lo fredda con sguardo glaciale: “Ma tu chi ca**o sei?”. A quel punto intervengono gli steward che placcano il tifoso spagnolo e lo portano via.